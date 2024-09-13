"لا ليغا" تعلن سقف رواتب الأندية الإسبانية للموسم الجديد

أعلنت "لا ليغا" عن سقف رواتب الأندية الإسبانية للموسم الجديد، ويتصدر ريال مدريد القائمة فيما طرأ تحسن ملحوظ في برشلونة.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، الخميس، عن سقف الرواتب المسموح بإنفاقها لأندية الدرجة الأولى والثانية في الموسم الجديد، والذي شهد العديد من التغيرات في معدلات الإنفاق.

وواصل نادي ريال مدريد تصدره لقائمة سقف رواتب لاعبيه حيث ارتفع إلى 755 مليون يورو (833 مليون دولار) مقارنة بصافي الإنفاق العام الماضي، الذي وصل إلى 727 مليون يورو (803 مليون دولار).

وشهد نادي برشلونة تحسنا ملحوظا بعد أن تضاعف سقف الرواتب من 204 ملايين يورو (225 مليون دولار)، وذلك بعد سوق الانتقالات الشتوية إلى 426 مليون يورو (470 مليون دولار).

وأصبح أتلتيكو مدريد ثالث ناد إسباني في سقف الإنفاق بمبلغ 310 ملايين يورو (342 مليون دولار) مرتفعا من مبلغ 303 ملايين يورو (334 مليون دولار) في العام الماضي.

في حين كان إشبيلية من بين الأندية التي تعاني كثيرا، حيث تقلص سقف الإنفاق لديه من 150 مليون يورو (165 مليون دولار) إلى 5.2 مليون يورو (7.2 مليون دولار).

ولدى كل ناد إسباني سقف رواتب يمكن من خلاله الإنفاق على اللاعبين والمدربين والجهاز الفني، ويتضمن ذلك الإنفاق على الفرق الاحتياطية وفرق الشباب والناشئين ومختلف أوجه الإنفاق الأخرى، وغير مسموح بتجاوز هذا السقف.