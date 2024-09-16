باريس سان جيرمان يدعم نونو مينديز ضد الإهانات العنصرية

أعلن باريس سان جيرمان عن دعم نونو مينديز ضد الإهانات العنصرية بعد تعرض اللاعب البرتغالي لتعليقات مسيئة لتسببه في ركلة جزاء أمام بريست في الدوري الفرنسي.

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دعمه وتضامنه مع لاعبه البرتغالي نونو مينديز في أعقاب تعرضه لتعليقات مهينة وعنصرية على منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب مباراة بريست في الدوري الفرنسي.

وأصدر نادي العاصمة الفرنسية، الأحد، بيانا عبر حسابه بمنصة "إكس" قال فيه: "يقدم باريس سان جيرمان دعمه الكامل للاعبه نونو مينديز، المستهدف بعبارات مهينة وعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، على هامش مباراة الليلة الماضية أمام ستاد بريست".

وتابع أنه "لا يتسامح باريس سان جيرمان مع أي شكل من أشكال العنصرية أو معاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز".

وشدد النادي على أن "الإهانات العنصرية الموجهة إلى نونو مينديز غير مقبولة على الإطلاق. نحن ندعم بقوة نونو وجميع المعنيين، ونعمل مع السلطات والجمعيات المعنية لمحاسبة المسؤولين".

وأضاف أنه "في باريس سان جيرمان، نحن ملتزمون بتعزيز بيئة من الشمول والاحترام والوحدة داخل وخارج الملعب، العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم، وسنواصل الدفاع عن قيم التسامح والاحترام التي تميز نادينا".

ونشر اللاعب البرتغالي عبر حسابه الشخصي بإنستغرام رسالة مليئة بالإهانات العنصرية، تلقاها السبت، بعد المباراة ضد بريست، لتسببه في احتساب ركلة الجزاء التي تقدم بها الضيوف بالهدف الأول، قبل أن يقلب الفريق الباريسي تأخره إلى فوز بنتيجة 3-1.