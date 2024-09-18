إندريك أصغر هدافي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قال إندريك إنه "مررت الكرة إلى فيني في المرة الأولى، لكني شعرت أن الخيار الأفضل هو التسديد بعد ذلك، وسكنت الكرة الشباك".

بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أحرز المهاجم البرازيلي الشاب إندريك (18 عاما) هدف ريال مدريد الثالث في مرمى شتوتغارت الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع بملعب سانتياغو برنابيو.

وبتسجيله الهدف في سن 18 عاما و58 يوما، تجاوز إندريك أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس، الذي كان عمره 18 عاما و113 يوما عندما أحرز هدفا للميرينغي في مرمى فيرينكفاروسي المجري عام 1995.

دخل إندريك المباراة في الدقيقة 80 بديلا للإنجليزي جود بيلينغهام.

جاء هدفه من هجمة مرتدة بدأت من نصف ملعب ريال مدريد.

انطلق الشاب لمسافة طويلة وكان لديه خيار تمرير الكرة لكيليان مبابي أو فينيسيوس جونيور، لكنه فضل التسديد بقدمه اليسرى.

نجح حارس مرمى شتوتغارت، ألكسندر نوبل، في لمس الكرة دون أن يستطع منعها من أن تسكن الشباك.

وقال إندريك إنه "مررت الكرة إلى فيني في المرة الأولى، لكني شعرت أن الخيار الأفضل هو التسديد بعد ذلك، وسكنت الكرة الشباك".

كان هذا أول هدف للبرازيلي الشاب في دوري أبطال أوروبا.

ركض اللاعب إلى الجماهير التي خلف المرمى للاحتفال معهم.

من جانبه، قال المدير الفني للريال، كارلو أنشيلوتي، إن "إندريك كان لديه الكثير من الشجاعة لتسديد الكرة".

هذا ثاني هدف لإندريك مع الفريق الملكي منذ انضمامه قادما من بالميراس البرازيلي هذا الموسم.