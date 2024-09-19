كأس الرابطة الإنجليزية: توتنهام وبرايتون إلى الدور الرابع

تأهل توتنهام وبرايتون للدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية في كرة القدم بفوز الأول على مضيفه كوفنتري سيتي من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 2-1، والثاني على ضيفه ولفرهامبتون 3-2، الأربعاء، في الدور الثالث.

بلغ توتنهام وبرايتون الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية في كرة القدم بفوز الأول على مضيفه كوفنتري سيتي من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 2-1، والثاني على ضيفه ولفرهامبتون 3-2، الأربعاء، في الدور الثالث.

في المباراة الأولى، نجا توتنهام من خروج مبكر عندما تخلف بهدف الغاني براندون توماس - أسانتي في الدقيقة 63، قبل أن ينقذه البديل دغيد سبينس بإدراكه التعادل قبل دقيقتين من نهاية المباراة، فيما سجل البديل الآخر الويلزي برينان جونسون هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

لاعبو برايتون (Getty Images)

وفي الثانية، كان برايتون في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين نظيفين عبر الكاميروني كارلوس باليبا (14) والعاجي سيمون أدينغرا (31)، لكن الضيوف قلصوا الفارق عبر الدولي البرتغالي غونشالو غيديش (44).

وانتظر برايتون الدقيقة 85 لتأمين فوزه عندما سجل له التركي فيردي قاضي أوغلو الهدف الثالث، ثم قلص توماس دويل الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع دون جدوى.