بلاتيني ينتقد مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد

وجه بلاتيني نقدا لمسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، واقترح النجم الفرنسي السابق إلغاء قاعدة التسلل وتخفيض عدد اللاعبين إلى 10 بدلا من 11 لاعبا.

انتقد نجم الكرة الفرنسية السابق ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا، معتبرا أنها باتت مسابقة سياسية ولكسب المال أكثر منها كروية.

وقال بلاتيني، خلال مقابلة مع شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، الخميس: "إنها صيغة جديدة. أعتقد بأنها مسابقة سياسية أكثر من كونها مرتبطة بكرة القدم، لسبب وجيه هو أن يويفا، أراد تغيير المسابقة لإرضاء الأندية، وكسب مزيد من الأموال، وحتى لا تذهب هذه الأندية إلى دوري السوبر الأوروبي".

وتابع النجم الفرنسي السابق، الفائز بالكرة الذهبية أعوام 1983، 1984، 1985: "الأمر الذي لم يغير شيئا، لأن بعض الأندية قررت الذهاب إلى دوري السوبر على أي حال".

واستطرد أن "الأمر يستحق المشاهدة، وسنرى كيف ستسير الأمور. أُطلقت من أجل السياسة والمال، مثل دوري أبطال أوروبا عام 1992، كان الهدف منها أيضاً كسب المال. ولكن لماذا لا؟ قد تكون مسابقة جيدة".

واقترح بلاتيني، تغيير، وجعلها أكثر جاذبية من خلال إلغاء قاعدة التسلل وتخفيض عدد لاعبي الفريق من 11 إلى 10 لاعبين من أجل إعطاء مساحة أكبر للكرة الهجومية.

وحول ذلك قال بلاتيني إن "الناس من جيلي لم يعودوا يشاهدون كرة القدم كثيرا، لأنهم لا يجدون أنفسهم في اللعبة".

وتابع أنه "اليوم، نمرر للأمام أكثر من الخلف، وفي الاستحواذ هناك تمريرات كثيرة. لا أنتقد ذلك، لكن الأشخاص من جيلي، الذين اختبروا كرة قدم أكثر هجومية، لا يجدون أنفسهم في ذلك".