بشيكطاش يتكبد خسارة ثقيلة أمام أياكس أمستردام

تكبد فريق بشيكطاش التركي خسارة ثقيلة خارج ملعبه أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي برباعية نظيفة في مستهل مشواره بمسابقة الدوري الأوروبي، الخميس، على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله كيان فيتز جيم، في الدقيقة 31، بعد خطأ في الرقابة الدفاعية من لاعبي بشيكطاش، ولاحت بعدها العديد من الفرص للفريق الهولندي، لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف.

في الشوط الثاني، ضاعف البلجيكي ميكا غودتس، النتيجة لأياكس في الدقيقة 51، وزاد كينيت تايلور، من متاعب بشيكتاش بتوقيعه على الهدف الثالث في الدقيقة 55، وعاد ميكا غودتس، من جديد ليرفع النتيجة إلى رباعية كاملة في الدقيقة 73.

وسيستقبل بشيكطاش في الجولة المقبلة على ملعبه بإسطنبول، ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، في حين سيخرج أياكس أمستردام لملاقاة سبارتا براغ التشيكي، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي نفس الجولة، فاز توتنهام الإنجليزي على كاراباخ أغدام الأذربيجاني 3-0، وليون الفرنسي على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-0، وسبورتينغ براغا البرتغالي على مكابي تل أبيب 2-1، وستيوا بوخارست الروماني على دواغافا ريغا اللاتفي 4-1.

وتعادل آينتراخت فرانكفورت الألماني مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 3-3، وروما الإيطالي مع أتلتيك بلباو الإسباني 1-1.