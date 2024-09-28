آرسنال ينتزع فوزا متأخرا ويستفيد من تعثر مانشستر سيتي

بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

انتزع فريق آرسنال فوزا ثمينا بشق الأنفس أمام ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين في الوقت القاتل من عمر اللقاء، السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليغ".

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وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدفين، دون رد، حملا توقيع البرازيلي غابرييل مارتينيلي، والبلجيكي لياندرو تروسارد، في الدقيقتين 20 و1+45، على التوالي.

وانتفض الضيوف مع بداية الشوط الثاني، لينجحوا في تقليص الفارق في الدقيقة 47 عن طريق جيمس جوستن، بعد تمريرة من فاكوندو بونانوتي، قبل أن ينجح نفس اللاعب في إضافة هدف ثان في الدقيقة 63.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نجح آرسنال في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 4+90 و10+90 بواسطة لياندرو تروسارد، والألماني كاي هافيرتز.

وبهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي نفس الجولة، قاد كول بالمر فريق تشيلسي للفوز على ضيفه برايتون بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل بالمر رباعية فريقه "سوبر هاتريك" خلال الشوط الأول في الدقائق 21 و28 من ركلة جزاء، و31 و41.

وسجل هدفي فريق برايتون، الفرنسي جيورجينهو روتر، والكاميروني كارلوس باليبا، في الدقيقتين 7 و34 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتقى فريق تشيلسي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 9 نقاط في المركز الثامن.

وفاز فولهام على مضيفه نوتينغهام فورست بهدف دون مقابل سجله المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 51، من ركلة جزاء.

وحقق إيفرتون فوزه الأول بالمسابقة بالتغلب على ضيفه كريستال بالاس بهدفين لهدف، سجل لأصحاب الأرض دوايت ماكنيل، في الدقيقتين 47 و54، وسجل للضيوف مارك غوهي، في الدقيقة 10.

وتعادل برينتفورد مع ضيفه وست هام يونايتد بهدف لمثله، سجل الكاميروني بريان مبيمو، هدف أصحاب الأرض في الدقيقة الأولى، بينما عدل التشيكي توماس سوتشيك، النتيجة للضيوف في الدقيقة 54.