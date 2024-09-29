أوساسونا يلحق الهزيمة الأولى ببرشلونة في الليغا

هزم فريق أوساسونا ضيفه برشلونة متغلبا عليه بالنتيجة 4-2 في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ألحق فريق أوساسونا هزيمة ثقيلة بضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، السبت، على ملعب "السادار"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وأوقف أصحاب الأرض سلسلة انتصارات الفريق الكاتالوني عند 7 مباريات متتالية، ليذيقه مرارة الهزيمة الأولى هذا الموسم في المسابقة تحت قيادة الألماني هانز فليك.

افتتح الكرواتي أنتي بوديمير، التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 18، ثم أضاف برايان زاراغوزا الهدف الثاني في الدقيقة 28، بينما قلص باو فيكتور الفارق لبرشلونة في الدقيقة 53.

وعاد بوديمير، ليضيف هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 72، وأكمل أبيل بريتونيس رباعية أوساسونا في الدقيقة 85، قبل أن يقلص لامين يامال الفارق بالهدف الثاني للبلوغرانا في الدقيقة 89.

وتجمد رصيد برشلونة عند 21 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه أتلتيكو اليوم الأحد، بينما رفع أوساسونا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس.