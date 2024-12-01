أتلتيكو مدريد يسحق بلد الوليد بخماسية نظيفة

سحق أتلتيكو مدريد بلد الوليد بخماسية نظيفة وواصل "الروخي بلانكوس" انتصاراته المتتالية في الليغا، ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف برشلونة.

واصل فريق أتلتيكو مدريد سلسلة انتصاراته المتتالية في مسابقة الدوري الإسباني، وحقق فوزا عريضا على مضيفه بلد الوليد بخماسية نظيفة، مساء أمس السبت، على ملعب "مونيسيبال"، في الجولة 15 للمسابقة.

ونجحت كتيبة المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، في إنهاء الشوط الأول بالتقدم بثلاثية دون رد، عبر الفرنسي كليمنت لينغليه والأرجنتيني جوليان ألفاريز ومواطنه رودريغو دي بول في الدقائق 26 و35 و37 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، شارك الفرنسي أنطوان غريزمان في مهرجان أهداف أتلتيكو مدريد، ليضيف الرابع في الدقيقة 52، قبل أن يسجل النرويجي ألكسندر سورولوث الخامس في الدقيقة 2+90.

وارتقى "الروخي بلانكوس" إلى وصافة الدوري الإسباني بـرصيد 32 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة، في المقابل تجمد رصيد بلد الوليد عند 9 نقاط في المركز الأخير.