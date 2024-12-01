الأندية السعودية تتطلع لمواصلة الانتصارات بعد حسم الصعود لدور الـ16 بأبطال آسيا للنخبة

تواصل الأندية السعودية الثلاثة، الهلال والأهلي والنصر، مشوارها في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ويدخل الثلاثي الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية عقب حسمهم التأهل لدور الـ16، فيما يتطلعون لمواصلة الانتصارات من أجل حسم مراكز الصدارة.

ويتربع الأهلي على قمة ترتيب مجموعة الغرب في الدور الأول بالبطولة بالعلامة الكاملة حتى الآن "15 نقطة"، عقب فوزه في جميع لقاءاته الخمسة الأولى، في حين يحل الهلال ثانيًا برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد.

ويستقبل الأهلي غدا الإثنين ضيفه استقلال طهران الإيراني، في مهمة جديدة لمواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة، حيث يدخل الفريق السعودي اللقاء منتشيًا بانتصاراته المتتالية في الدوري المحلي (دوري روشن) للمحترفين بعد فوزه في المرحلة الثانية عشر على الوحدة 1 - صفر.

في المقابل، يتواجد استقلال طهران في المركز السابع برصيد 4 نقاط بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز عدم التأهل، وهو ما يجعله في حاجة ماسة لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على حظوظه في الصعود للأدوار الإقصائية.

ويلتقي النصر غدا أيضا مع ضيفه السد القطري في قمة خليجية يسعى من خلالها الفريق السعودي لاستمرار الفوز والحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة الكلاسيكو في الجولة القادمة من دوري روشن أمام مضيفه الاتحاد صاحب الصدارة.

في المقابل، يبحث السد عن تأمين تأهله إلى دور الـ16، حيث يحتل المركز الخامس بترتيب البطولة القارية برصيد 9 نقاط، وفي حال فوزه فإنه سيضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

ويلتقي الهلال، بعد غد الثلاثاء، مع ضيفه الغرافة القطري في مهمة لاستعادة الانتصارات الآسيوية بعد التعثر بالتعادل في الجولة الماضية أمام السد ما أفقده الصدارة لصالح الأهلي.

من جانبه، فإن الغرافة لا بديل أمامه سوى الحصول على النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على حظوظه في مواصلة مشواره بالمسابقة، حيث يتواجد في المركز الثامن - آخر مراكز التأهل - برصيد 4 نقاط بفارق نقطة وحيدة أمام صاحب المركز التاسع.