بطولة ألمانيا: هاري كاين يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ

استأنف هاري كاين الركض في التدريبات صباح اليوم عقب تعرضه لتمزق عضلي صغير في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن الأسبوع الماضي في المباراة ضد بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي.

أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر بطولة ألمانيا لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مهاجمه وهدافه الدولي الإنجليزي هاري كاين استأنف الركض في التدريبات صباح اليوم عقب تعرضه لتمزق عضلي صغير في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن الأسبوع الماضي في المباراة ضد بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي.

وقال بايرن عبر موقعه على الإنترنت: "مرحبًا بعودتك إلى الملعب يا هاري كاين".

وخرج كاين في الدقيقة 33 من الكلاسيكر بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ (1-1)، ممسكًا بفخذه الأيمن.

وأوضح النادي البافاري، الأحد، أن الفحوص الطبية كشفت عن "تمزق عضلي بسيط"، دون أن يحدد مدة الغياب.

وكان قائد المنتخب الإنجليزي الذي سجل 20 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم (14 في الدوري، وهدف واحد في الكأس، و5 في دوري أبطال أوروبا)، متواجدا في المدرجات الثلاثاء عندما خسر فريقه أمام باير ليفركوزن (0-1) في ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا.

وكان المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ فانسان كومباني أعرب عن أمله، الإثنين، في عودة هدافه قبل نهاية عام 2024.

ويستقبل بايرن ميونيخ هايدنهايم في الدوري السبت، ثم يسافر إلى مدينة غيلسنكيرشن الألمانية لمواجهة شاختار دانييتسك الأوكراني الثلاثاء في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وإلى ماينتس بعد أربعة أيام لمواجهة فريقها في الدوري، قبل أن يستضيف لايبزيغ في 20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي في المباراة الأخيرة هذا العام.