إعلان قائمة المنتخب السعودي استعدادا لبطولة خليجي 26

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لبطولة خليجي 26 لكرة القدم.

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، مساء أمس السبت، قائمة الفريق لمعسكر الرياض، المقرر إقامته خلال الفترة ما بين 12 و20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، استعدادًا لبطولة كأس الخليج "خليجي 26" لكرة القدم، التي ستقام في الكويت.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، نواف العقيدي.

وفي الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام.

وفي خط الوسط: ناصر الدوسري، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، عبد الله الملك العبيري، محمد كنو، نواف بوشل، أيمن فلاتة.

وفي خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، عبد العزيز العثمان، هارون كمارا، عبد الله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان، صالح الشهري.

وتقام منافسات النسخة المقبلة من كأس الخليج في الكويت خلال الفترة من 21 كانون الأول/ ديسمبر 2024 ولغاية 3 كانون الثاني/ يناير 2025.

وينافس المنتخب في المجموعة الثانية، ويبدأ مشواره بمواجهة البحرين، ثم يخوض المباراة الثانية أمام اليمن ويلتقي العراق في المباراة الثالثة.