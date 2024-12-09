كول بالمر: جماهير تشيلسي عاشت لحظات عصيبة قبل انضمامي للفريق

قال نجم فريق تشيلسي، كول بالمر، إن "جماهير تشيلسي عاشت لحظات عصيبة قبل انضمامي للفريق".

يمر فريق تشيلسي بلحظة مختلفة بعد فوزه الثامن في 12 مباراة تحت قيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا.

وأبدى نجم الفريق، كول بالمر، سعادته بإهداء الجماهير نتيجة إيجابية بعد الفوز في معقل توتنهام هوتسبير بنتيجة 4 - 3 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأحد.

وقال بالمر لموقع ناديه الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت إن "حصولنا على ثلاث نقاط أمر جيد".

وأضاف اللاعب الإنجليزي الدولي أن "معنويات الفريق رائعة في الفترة الحالية ونريد مواصلة الانتصارات، لأنه من الجيد للغاية أن تكون الفريق الفائز".

وأكد كول بالمر "لقد عاشت جماهير تشيلسي لحظات صعبة على مدار عامين قبل انضمامي للفريق، وعشنا أيضا فترات صعبة في أجزاء من الموسم الماضي، لكنني سعيد بإعادة الفرحة والاستمتاع والابتسامة لجماهيرنا".

وأشاد مدرب تشيلسي، ماريسكا، بلاعبه قائلا إن "بالمر ليس لاعبا عاديا بل ينتمي لفئة اللاعبين من الطراز الرفيع".

يذكر أن كول بالمر انضم لصفوف تشيلسي في صيف العام الماضي 2023 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.