ريال مدريد يلحق الخسارة الأولى بأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا بشق الأنفس على مضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3 - 2 ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء.

تقدم الفريق المدريدي، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 14 مرة، بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتفل مبابي بتسجيله 50 هدفا في 79 مباراة بدوري أبطال أوروبا ليصبح أسرع لاعب يحقق هذا المعدل بعد الهولندي رود فان نيستلروي الذي حقق هذا الإنجاز خلال 62 مباراة والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احتاج 66 مباراة للوصول إلى هذا الإنجاز بينما احتاج البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 77 مباراة للانضمام إلى قائمة الصفوة.

وينفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو بصدارة قائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 140 هدفا يليه ميسي برصيد 129 هدفا.

ولم يهنأ النجم الفرنسي بهذا الإنجاز كثيرا بل غادر الملعب في الدقيقة 36 متأثرا بإصابة عضلية ليجبر المدرب كارلو أنشيلوتي على استبداله بإشراك رودريغو غوس.

وزادت المهمة تعقيدا على العملاق الإسباني بعد احتساب ركلة جزاء ضد لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني بعد عرقلة سعيد كولاسيناك لاعب أتالانتا، ليسجل البلجيكي شارل دي كيتيلير هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وباغت ريال مدريد منافسه بهدفين في غضون ثلاث دقائق، حيث سدد فينيسيوس جونيور كرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 56.

وبعدها بثلاث دقائق مرر فينيسيوس كرة إلى الإنجليزي غود بيلينغهام ليمهد لنفسه ويسدد بيسراه كرة على يمين ماركو كارينيسكي حارس أتالانتا. لكن أتالانتا نجح في تقليص الفارق بهدف لمهاجمه ونجمه النيجيري أديمولا لوكمان بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى بالدقيقة 65.

وضغط الفريق الإيطالي بشراسة سعيا لإدراك التعادل، لكن تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، تألق في التصدي لمحاولات خطيرة أمام لوكمان ولازار ساماردزيتش، الذي أضاع فرصة أخرى محققة أمام المرمى الخالي في الدقيقة 94 لينتهي اللقاء بفوز ثمين للضيوف.

وكرر ريال مدريد تفوقه على أتالانتا الإيطالي بعدما هزمه في مباراة السوبر الأوروبي مطلع الموسم الجاري، وكسر سلسلة من 14 مباراة متتالية للفريق الإيطالي بدون هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ورفع العملاق المدريدي رصيده إلى 9 نقاط ليقفز للمركز 18 في جدول الترتيب ويتجاوز كبوة خسارتين متتاليتين أمام ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، ويعزز فرصه في التأهل قبل مباراتيه الأخيرتين أمام سالزبورغ النمساوي وبريست الفرنسي في كانون الثاني/ يناير المقبل.

أما أتالانتا فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع بعدما تلقى خسارته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتتبقى له مباراتان أمام شتورم جراتس النمساوي وبرشلونة الإسباني.