بريتشارد ووايت يقودان سيلتيكس لاجتياز بيستونز بدوري السلة الأميركي

قاد بايتون بريتشارد فريقه بوسطن سيلتيكس إلى تحقيق انتصاره الـ20 في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة للرجال، (إن بي أيه) هذا الموسم، حيث واصل الفريق نتائجه اللافتة بالمسابقة.

وسجل بريتشارد 27 نقطة، في مباراة فوز بوسطن الثمين والمستحق 123 / 99 على ضيفه ديترويت بيستونز، مساء أمس الخميس، بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش).

وأحرز بريتشارد 7 رميات ثلاثية خلال اللقاء، ليواصل سعيه المبكر للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة السادسة في مسيرته الرياضية، فيما أضاف زميله ديريك وايت 23 نقطة، من بينها 7 رميات ثلاثية، ليساهم الإثنان في تحقيق سيلتيكس فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.

وشهدت المباراة إحراز بريتشارد رميته الثلاثية رقم 500 في مشواره الطويل بالبطولة ليصبح عاشر لاعب من سيلتيكس يصل إلى هذا العدد.

وفي المقابل، سجل كاد كونينغهام 18 نقطة لبيستونز، كما نفذ ثماني متابعات تحت السلة، بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من السقوط في فخ الخسارة.

وخاض بوسطن المباراة وهو يفتقد خدمات نجمه جايسون تاتوم، الذي فضل مسؤولو الفريق إراحته بسبب معاناته من إصابة في ركبته اليمنى، كما غاب زميله سام هاوزر عن اللقاء أيضا بسبب شعوره بإجهاد في عضلات البطن.

وأكد مدرب سيلتيكس، جو مازولا، أن مشكلة الركبة التي يعاني منها تاتوم ليست خطيرة.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في ذات اليوم عن فوز ميامي هيت على ضيفه تورنتو رابتورز بنتيجة 114 / 104، وساكرامنتو كينغز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 111 / 109.