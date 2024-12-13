تشيلسي يواصل العلامة الكاملة بفوز سهل على أستانا

عزز تشيلسي الذي ضمن إنهاء المجموعة المشتركة ضمن المراكز الثمانية الأوائل لبطاقة مباشرة إلى ثمن النهائي صدارته برصيد 15 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن غيمارايش البرتغالي الذي تقدم للمركز الثاني بفوزه على مضيفه سانت غال السويسري 4-1.

واصل فريق تشيلسي الإنجليزي بدايته المثالية والعلامة الكاملة في مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم بنسختها الجديدة بتحقيقه فوزه الخامس تواليا وجاء على حساب مضيفه أستانا الكازاخستاني 3-1، مساء أمس الخميس.

وشهد الشوط الأول تسجيل جميع أهداف المباراة، فتقدم تشيلسي بثلاثية تناوب عليها الإسباني مارك غويو (14 و18) والبرتغالي ريناتو فيغا (39)، في حين قلّص أستانا الفارق عبر قائده المخضرم الكرواتي مارين توماسوف (45).

وعزز نادي غرب لندن الذي ضمن إنهاء المجموعة المشتركة ضمن المراكز الثمانية الأوائل لبطاقة مباشرة إلى ثمن النهائي صدارته برصيد 15 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن غيمارايش البرتغالي الذي تقدم للمركز الثاني بفوزه على مضيفه سانت غال السويسري 4-1.

وزج مدرب تشيلسي، الإيطالي إنتسو ماريسكا، بتشكيلة رديفة، وعلى الرغم من ذلك بكّر في التسجيل بفضل غويو المهاجم السابق لبرشلونة بعدما تجاوز أحد المدافعين على الجهة اليمنى وسدد كرة في الزاوية الصعبة.

قال ماريسكا "لقد كان أداء قويا. كنا نعلم أن الطقس سيكون باردا وحاولنا التكيّف بسرعة. لقد أظهر اللاعبون أداء رائعا في ظل الظروف الجوية والرحلة الطويلة أمس".

وضاعف ابن الـ18 عاما النتيجة للبلوز بعد 4 دقائق بتسديدة قوية في ثالث أهداف الأوروبية في 5 مباريات هذا الموسم، قبل أن يختتم المدافع فيغا ابن الـ21 عاما التسجيل برأسية إثر ركلة ركنية.

وسجل توماسوف صاحب الـ37 عاما أجمل أهداف المباراة بعدما راوغ فيغا داخل المنطقة المحرمة وسدد بقدمه اليسرى كرة قوية في الزاوية المعاكسة.

وحقق فيورنتينا، وصيف البطل العام الماضي، فوزا ساحقا على أرضه أمام لاسك لينتس النمسوي 7-0 ليضمن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب باحتلاله للمركز الثالث برصيد 12 نقطة، فيما تراجع ليغيا وارسو البولندي بالرصيد ذاته للمركز الرابع بعدما مُني بخسارته الأولى في المسابقة أمام لوغانو السويسري 1-2.

وفاز ديورغاردن السويدي على مضيفه فيكينغور ريكيافيك الإيسلندي 2-1، على الرغم من إنهائه المباراة بعشرة لاعبين. واستعاد ريال بيتيس الإسباني عافيته بفوزه على مضيفه بيتروكوب - هينتشيستي المولدوفي 1-0.