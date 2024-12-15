باتشوكا المكسيكي بطل كأس التحدي على حساب الأهلي المصري

فاز فريق باتشوكا المكسيكي ببطولة كأس التحدي على حساب الأهلي المصري بعد تغلبه بركلات الترجيح 6-5 ليضرب موعدا مع ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس القارات للأندية.

توج فريق باتشوكا المكسيكي، بكأس التحدي بمنافسات بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، بتغلبه على الأهلي المصري بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، مساء أمس السبت، على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحصد الفريق المكسيكي بهذا الفوز، لقبه الثاني في مشواره بالبطولة، بعد الفوز بكأس "ديربي الأميركتين" على حساب بوتافوغو البرازيلي بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات، الأربعاء المقبل، على ملعب لوسيل.

واكتفى الأهلي بلقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي بعد تغلبه على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وأخفق في الثأر من الخسارة أمام باتشوكا بنتيجة 2-4 في مونديال الأندية عام 2008.

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بعد أن عجز الفريقان عن هز الشباك على الرغم من الأفضلية النسبية لفريق الأهلي الذي كان الأكثر خطورة وتهديدا للمرمى على مدار أحداث اللقاء.

ولم يستفد الأهلي خلال ركلات الجزاء من تفوقه بعد أن أهدر الفريق المكسيكي أول ركلتين لكن محمود عبد المنعم (كهربا) أضاع الركلة الرابعة، ثم أتبعه عمر كمال، في الركلة الخامسة، ليتعادل الفريقين، حتى جاء الدور على خالد عبد الفتاح، ليهدر الركلة الثامنة والتي أهدت الفوز لباتشوكا.