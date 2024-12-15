كيليان مبابي ينال جائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2024

حصد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، أمس، جائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2024 من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، وهي المرة الرابعة التي يحصل فيها على هذا التكريم المرموق.

نال كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، أمس السبت، جائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2024 من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، وهي المرة الرابعة التي يحصل فيها على هذا التكريم المرموق.

وحصد المهاجم الدولي البالغ من العمر 25 عاما، الجائزة لأدائه خلال موسم 2023-24، وهو الموسم الذي برع فيه أثناء اللعب مع باريس سان جيرمان قبل انتقاله لصفوف النادي الملكي.

النجم الفرنسي أنهى الموسم الماضي برصيد 44 هدفا في 48 مباراة مع العملاق الباريسي، وإجمالي 52 هدفا و20 تمريرة حاسمة مع احتساب مبارياته مع منتخب فرنسا، مما جعله اللاعب الأكثر حسما في أوروبا بموسم 2023-2024.

وحصل مبابي على 56 نقطة، متقدما على وليام ساليبا مدافع آرسنال (51 نقطة)، ومايك ماينان حارس ميلان (24 نقطة)، وزميليه في ريال مدريد إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد (17 نقطة)، وأوريليان تشواميني (16 نقطة)، وأنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وبيار ليس ميلو لاعب بريست (15 نقطة).

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، بعد أعوام 2018 و2019 و2023، ليعادل كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي، كما بات قريبا من معادلة تييري هنري النجم السابق لأرسنال (5 مرات).

وعلى الرغم من فوزه باللقب، كشفت صحيفة "ليكيب" عن تفاصيل عملية التصويت والتي شهدت مفاجآت، أبرزها استبعاد نجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما ولاعب وسط تشيلسي السابق نغولو كانتي، مبابي من ترشيحاتهما.

وكان لافتا أن كريم بنزيما لم يمنح نقطة واحدة لمبابي، بل منح صوته لكامافينغا في المركز الأول، ثم برادلي باركولا ووارن زاير إيمري لاعبي باريس سان جيرمان.

وعلى نفس المنوال لم ينل مبابي حظوة نغولو كانتي لاعب وسط الاتحاد السعودي، الذي صوت لساليبا وجول كوندي مدافع برشلونة وكامافينغا.

أما غريزمان فتضمنت اختياراته ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون في المركز الأول، متقدما على مبابي ورومان ديل كاستيلو لاعب بريست.

أما مبابي نفسه فاعتبر أن ويليام ساليبا يستحق الجائزة أيضا، حيث صوت لمدافع آرسنال كخيار أول، ثم كامافينغا وتشواميني زميليه في ريال مدريد على التوالي.