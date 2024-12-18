أنتيتوكونمبو وليلارد يقودان بكس للفوز على ثاندر والتتويج بلقب كأس "إن بي إيه"

سجل غيانيس أنتيتوكونمبو 26 نقطة و19 متابعة ومرر 10 تمريرات حاسمة، وأضاف داميان ليلارد 23 نقطة، كما أحرز لاعبو فريق ميلواكي بكس 17 رمية ثلاثية في طريقهم للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 97 - 81 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش) في نهائي بطولة كأس "إن بي إيه" الإمارات، التي تقام على هامش الموسم العادي للدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.

وسجل كل من بروك لوبيز وغاري ترينت جونيور 13 نقطة لفريق بكس، الذي أصبح برفقة لوس أنجليس ليكرز باعتبارهما البطلين الوحيدين للبطولة التي أقيمت نسختها الأولى الموسم الماضي.

في المقابل، سجل شاي غيلغيوس ألكسندر 21 نقطة وأضاف غالين وليامز 18 نقطة لفريق ثاندر، الذي سجل على الأقل 99 نقطة في كل مباراة هذا الموسم.

وسجل أيزيا هارتنشتاين 16 نقطة و12 متابعة لفريق ثاندر.

وكان هناك حوالي 300 ألف دولار إضافية كمكافآت للاعبي فريق باكس، حيث حصل كل منهم على 971ر514 دولارا، بينما حصل لاعبو فريق ثاندر على 205,988 دولارا لكل منهم.