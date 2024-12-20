المنتخب السعودي يعلن أنه سيشارك في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية

أعلن المنتخب السعودي عن أنه سيشارك في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية، وذلك انطلاقا من النسخة القادمة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأميركية وكندا بين 14 حزيران/ يونيو و6 تموز/ يوليو المقبلين.

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أمس الخميس، مشاركة المنتخب الأول في نسختي 2025 و2027 من كأس كونكاكاف الذهبية، اعتبارا من البطولة المقبلة التي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا الصيف المقبل.

وصرح الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني أنه "يشارك المنتخب الوطني الأول في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية، وذلك انطلاقا من النسخة القادمة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأميركية وكندا بين 14 حزيران/ يونيو و6 تموز/ يوليو المقبلين".

وانضم المنتخب السعودي إلى 8 فرق تأهلت إلى منافسات الكأس الذهبية 2025، وهي "كندا وكوراساو وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وهايتي والمكسيك وبنما والولايات المتحدة".

وسيتحدد المتأهلون الـ7 الآخرون بعد التصفيات المزمعة خلال آذار/ مارس المقبل، في حين تقام قرعة البطولة 10 نيسان/ أبريل 2025.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبا في 11 مدينة أميركية وكندية بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.

وصرح رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، أن "مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة المرموقة تأتي ضمن خطط تطويره، وتطلع إلى تعاون أوسع مع اتحاد أميركا الشمالية في المستقبل القريب".