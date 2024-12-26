البحرين أول المتأهلين لنصف نهائي "خليجي 26"

تغلب منتخب البحرين على المنتخب العراقي، حامل اللقب، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية لمنافسات دوري المجموعات بمسابقة "خليجي 26".

حجز منتخب البحرين بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26"، عن المجموعة الثانية بفوزه على العراق بهدفين دون رد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "جابر الأحمد"، في الجولة الثانية للمسابقة.

ورفع "الأحمر" البحريني، بهذا الفوز، رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد "أسود الرافدين" عند 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف المنتخب السعودي، الوصيف، فيما يحتل منتخب اليمن المركز الرابع الأخير من دون رصيد.

وبات منتخب العراق، حامل لقب النسخة الماضية بالبصرة 2023، مهددا بالخروج المبكر، حيث سيواجه نظيره السعودي في الجولة الختامية من دوري المجموعات للتأهل إلى الدور نصف النهائي، وهي مواجهة غير مأمونة العواقب.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البحريني بهدف دون رد سجله علي مدن في الدقيقة 38، بعد تمريرة حاسمة من زميله محمد مرهون، لم يجد أي صعوبة في إيداعها داخل المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني عاد علي مدن لهز شباك المنتخب العراقي مجددا في الدقيقة 47 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من الحارس أمامه مرة أخرى ليسكنها بقوة في المرمى.