محمد صلاح يواصل التسجيل ويقود ليفربول لإحكام قبضته على قمة الدوري الإنجليزي

واصل نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، تسجيل الأهداف وقاد فريقه ليفربول لإحكام قبضته على قمة الدوري الإنجليزي بثلاثية في ليستر.

واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقود فريقه ليفربول لقلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه ليستر سيتي، إلى انتصار ثمين ومستحق 3 - 1، مساء أمس الخميس، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

وعلى ملعب (آنفيلد)، بادر ليستر بالتسجيل مبكرا عن طريق الغاني المخضرم أندريه أيو في الدقيقة السادسة، لكن الهولندي كودي جاكبو منح التعادل لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأضاف كورتيس جونز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 49، فيما تكفل صلاح بإحراز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 82.

ورفع صلاح، الذي أحرز هدفين خلال فوز ليفربول 6 - 3 على مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية للمسابقة، رصيده التهديفي إلى 16 هدفا بالبطولة، ليواصل التحليق في صدارة هدافي المسابقة العريقة، متفوقا بفارق 3 أهداف على أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة، ليغرد منفردا في قمة الترتيب، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، علما بأن الفريق الأحمر لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).