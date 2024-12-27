ولفرهامبتون يكبد مانشستر يونايتد خسارة جديدة بالدوري الإنجليزي

كبد فريق ولفرهامبتون مانشستر يونايتد خسارة جديدة بالدوري الإنجليزي بعد تغلبه عليه بهدفين دون رد، مستغلا طرد البرتغالي برونو فيرنانديز قائد الشياطين الحمر.

كبد فريق ولفرهامبتون ضيفه مانشستر يونايتد، خسارته الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، بعد تغلبه عليه بهدفين نظيفين، مساء أمس الخميس، على ملعب "مولينو" في الجولة الـ18 للمسابقة.

ولفرهامبتون، بهذا الفوز الثاني له تواليا تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي فيتور بيريرا، والرابع هذا الموسم، واصل صحوته وابتعاده عن منطقة الهبوط في جدول الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز 17.

في المقابل، تجمد رصيد اليونايتد عند 22 نقطة بتلقيه خسارته الرابعة في آخر 5 مباريات والثامنة هذا الموسم، ليتراجع للمركز الرابع عشر، في أسوأ ترتيب للفريق خلال فترة أعياد الميلاد منذ عدة عقود.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد أن أخفق كل فريق في تهديد مرمى المنافس في ظل ندرة الفرص الحقيقية.

وفي الشوط الثاني، وبعد مرور دقيقتين فقط أشهر الحكم البطاقة الحمراء للبرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد للإنذار الثاني، بعد مخالفة ضد مواطنه نيلسون سيميدو، ليستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف اليونايتد ليسجلوا هدفين عبر البرازيلي ماتيوس كونيا والكوري الجنوبي هوانغ هي تشان في الدقيقتين 58، و9+90.