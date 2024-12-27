"غلوب سوكر": فينيسيوس الأفضل في العالم ورونالدو بالشرق الأوسط

قال فينيسيوس "ساعدني اللعب في الشارع مثل كل الأطفال بأن أصل إلى هنا، وتطلب مني الأمر الكثير من العمل. أشكر من وقف إلى جانبي".

توّج البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 خلال الحفل الذي أقيم الجمعة في دبي، فيما اختير البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الأفضل في الشرق الأوسط.

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وجاء تتويج فينيسيوس (24 عاما) بعد فوزه مع ريال مدريد بخماسية ألقاب الدوري والسوبر في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الأندية للقارات في عام 2024.

وقال فينيسيوس "ساعدني اللعب في الشارع مثل كل الأطفال بأن أصل إلى هنا، وتطلب مني الأمر الكثير من العمل. أشكر من وقف إلى جانبي".

وعلى غرار فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات عندما كان يلعب في أوروبا، عاد رونالدو للصعود على المنصة بتتويجه بجائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأكبر هداف على مر تاريخ كرة القدم.

وتوج رونالدو (39 عاما) هدافاً للدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 35 هدفا، كما وصل إلى الهدف 916 في مسيرته مع المنتخب والأندية.

وحصد ريال مدريد حصة الأسد بجائزة أفضل ناد، أفضل رئيس (فلورنتينو بيريز)، أفضل مدرب (الإيطالي كارلو أنشيلوتي)، أفضل حارس مرمى (البلجيكي تيبو كورتوا) وأفضل لاعب خط وسط (الإنجليزي جود بيلينغهام) الذي حصل أيضا على جائزة أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا لتكريم المواهب الشابة.

وفي الجوائز الأخرى، حصل جناح برشلونة لامين جمال (17 عاما) على جائزة أفضل لاعب صاعد، ولاعبة إسبانيا وبرشلونة آيتانا بونماتي على جائزة أفضل لاعبة للعام الثاني تواليا.

وتوّج العين بطل آسيا بجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط والبرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال بأفضل مدرب.

وحصل البرتغالي جورج منديش على جائزة أفضل وكيل لاعبين، ومواطنه هوغو فينا على جائزة أفضل مدير ناد على فترة عمله مع سبورتينغ قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما نال أولمبياكوس اليوناني جائزة أفضل ناد متطور.

وتقام جوائز "غلوب سوكر" منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرّم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.