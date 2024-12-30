محمد صلاح عن مفاوضات تمديد عقده مع ليفربول: "لا نزال بعيدين"

أشارت تقارير إعلامية، في الأسابيع الأخيرة، إلى أن الاتفاق أصبح أقرب بين اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا وليفربول، لكن محمد صلاح نفى هذه الأنباء، وقال إنه "لا نزال بعيدين عن ذلك".

قال المهاجم الدولي المصري، محمد صلاح، إن المحادثات بشأن تجديد عقده مع فريقه ليفربول لم تتقدم بشكل كبير بعد تألقه مرة أخرى في الفوز الكبير على المضيف وست هام يونايتد 5-0، مساء أمس الأحد، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ومساهمته الفعالة في ابتعاده ثماني نقاط في الصدارة مؤقتا.

وسجل "الفرعون" المصري هدفًا وصنع آخرين رافعا رصيده من الأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم إلى 20 بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويعتبر صلاح أحد ثلاثة لاعبين إلى جانب زميليه الهولندي فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر - أرنولد، تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي، مما يعني أنهم يملكون فرصة التفاوض من أجل انتقال مجاني مع أندية غير إنجليزية اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأشارت تقارير إعلامية، في الأسابيع الأخيرة، إلى أن الاتفاق أصبح أقرب بين اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا وليفربول، لكن صلاح نفى هذه الأنباء، وقال لشبكة "سكاي سبورتس" إنه "لا نزال بعيدين عن ذلك".

وأضاف أنه "لا أريد أن أتحدث عن ذلك في وسائل الإعلام ويبدأ الناس في قول أشياء، لكن لم يحدث شيء حقًا".

وتابع أنه "الآن، أركز على الفريق، وآمل أن نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل ويمرر كرة حاسمة في ثماني مباريات خلال موسم واحد، متفوقا على كل من البرتغالي برونو فرنانديش (2020-2021) وهاري كاين (2020-2021) والهولندي روبن فان بيرسي (2011-2012) والفرنسي تييري هنري (2002-2003) وألن شيرر (1994-1995)، وجميعهم حققوا ذلك في سبع مباريات خلال الموسم.

ويملك قطبا لندن، آرسنال وتشيلسي، فرصة تقليص الفارق مع ليفربول في حال فوز الأول على مضيفه برنتفورد، الأربعاء، والثاني على مضيفه إيبسويتش تاون، الإثنين، لكن معادلة الرقم القياسي للفوز باللقب العشرين في الدوري والثاني فقط في 35 عامًا هو أمر في متناول الـ"ريدز" في ظل مستواهم الحالي.

وأردف صلاح قائلا إن "الشيء الوحيد في ذهني هو أنني أريد أن يفوز ليفربول بالدوري وأريد أن أكون مساهما به. هذا هو الشيء الوحيد الذي أركز عليه. سأبذل قصارى جهدي للفوز باللقب. نحن في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك فرق أخرى تحاول اللحاق بنا".

وأوضح "نحن بحاجة فقط إلى التحلي بالتواضع والمضي قدمًا مرة أخرى".

وفاز المدرب الهولندي لليفربول، آرنه سلوت، بـ23 مباراة من أصل 27 قاد خلالها الإدارة الفنية للفريق منذ توليه مهمة كانت تبدو شاقة لخلافة الألماني يورغن كلوب، في أنفيلد.

وسُئل الهولندي عما إذا كان صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليًا، فقال إنه من الصعب الاختلاف بناءً على إحصائياته هذا الموسم.

وأضاف أنه "إذا نظرت إلى أرقامه، فلا يمكنك الجدال في ذلك، ولكن هناك لاعبون مختلفون في الدوريات المختلفة يتمتعون بالكثير من الجودة".

وتابع "لكن محمد بالتأكيد في المقدمة في الوقت الحالي. لقد سمعت 'مو' (اللقب الذي تنادي به جماهير ليفربول محمد صلاح) وكلمة 'استثنائي' كثيرًا خلال الأشهر الستة الماضية، إنه يستحق ذلك حقًا".

واستطرد قائلا إنه "لا أعتقد أنه يواصل مفاجأتنا لأننا نعرف من هو اللاعب ونعلم ما يمكنه القيام به. ولكن علاوة على ذلك، فهو يعمل بجد من أجل الفريق، حتى عندما يكون الفريق الآخر يستحوذ على الكرة. كان بإمكانه تسجيل المزيد اليوم. إنه في مكان جيد جدًا. دعونا نأمل أن يظل على هذا النحو لفترة طويلة".