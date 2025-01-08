ديشان يؤكد مغادرته منتخب فرنسا في 2026

قال مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديدييه ديشان، إنه سيغادر منتخب فرنسا في العام 2026، وينتهي عقده بعد مونديال 2026 الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أكد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديدييه ديشان، أنه سيترك منصبه في العام 2026، في مقابلة مع قناة تي إف 1، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه قضى وقته مع "الزرق" الذين قادهم إلى لقب كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال المدرب البالغ 56 عاما الذي ينتهي عقده بعد مونديال 2026 الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "سيكون عام 2026. أنا هنا منذ 2012، ومن المقرر أن استمر حتى 2026... كأس العالم المقبلة. سينتهي الأمر هناك، لأنه يجب أن ينتهي في لحظة ما. الأمور صافية في ذهني".

وسيغلق رحيل ديشان فصلا رائعا في كتاب تاريخ المنتخب الفرنسي، بعدما حقق لقب كأس العالم عام 2018، ودوري الأمم في 2021، وحل وصيفا في كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2022.

ومُدد عقد المدرب لأربع سنوات بعد التأهل إلى نهائي مونديال قطر الأخير والخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وهي مدة أثارت الكثير من الانتقادات وقتئذ.

وزادت النقاشات حول مستقبل ديشان في إدارة المنتخب، بسبب أسلوب اللعب الباهت في كأس أوروبا 2024، على الرغم من الوصول إلى نصف النهائي.

ولا تزال الأهداف كثيرة بالنسبة إلى ديشان حتى موعد انتهاء عقده، إذ سيخوض مع المنتخب ربع نهائي دوري الأمم أمام كرواتيا في آذار/ مارس.

وفي حال الفوز، ستلعب فرنسا مع أوكرانيا، إيسلندا وأذربيجان في المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال، أما في حال الخسارة، ستنتقل إلى المجموعة الثانية عشرة في التصفيات، مع جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو وجبل طارق.