الأهلي المصري يعلن غياب مدافعه المغربي أشرف داري

صرح طبيب الفريق، د. أحمد جاب الله، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس، أن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مدافع الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم إصابة مدافعه المغربي، أشرف داري، بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة 10 أيام خلال مشاركته أمام فريق سموحة بالدوري المصري.

وقال طبيب الفريق، د. أحمد جاب الله، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس، إن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مدافع الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأضاف أن اللاعب بدأ على الفور في تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية مجددا.

كان داري تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة سموحة التي فاز بها الأهلي بهدفين نظيفين في الدوري المصري الممتاز.