توتنهام يحسم مواجهة ذهاب نصف النهائي ضد ليفربول

تغلب فريق توتنهام على ليفربول بالنتيجة 1-0، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

حسم توتنهام مباراته مع ليفربول حامل اللقب 1-0، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وسجل السويدي لوكاس برغفال هدف المباراة الوحيد (86).

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب "انفيلد" الشهر المقبل.

وكان نيوكاسل وضع قدم في المباراة النهائية بفوزه خارج أرضه على آرسنال بهدفين نظيفين، الثلاثاء، قبل مواجهة الإياب المقررة في 6 شباط/ فبراير على ملعب سانت جيمس بارك.

والخسارة هي الثانية لليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات في 29 مباراة بعد سقوطه على أرضه أمام نوتنغهام فوريست 0-1 في الدوري المحلي.

وتوقفت المباراة لعشر دقائق في الدقيقة الثامنة إثر إصابة خطيرة تعرض لها لاعب وسط توتنهام الأوروغوياني الدولي رودريغو بينتانكور الذي حاول تسديد كرة برأسه، لكنه أخطأها وارتطم بقوة على الأرض، فسارع الجهاز الفني لمنحه الإسعافات الأولية قبل أن ينقل على حمالة خارج الملعب.

وأصدر توتنهام بيانا أكد فيه نقل بينتاكور إلى المستشفى وبأنه كان في كامل وعيه.

وكان بينتاكور تعرض لحادثة مماثلة في الجولة الأولى في مواجهة ليستر سيتي، وغاب عن المباراة التالية.

وسنحت أول فرص حقيقية لتوتنهام عندما سدد مدافعه الروماني رادو دراغوسين كرة زاحفة تصدى لها حارس ليفربول البرازيلي إليسون (15).

في المقابل، لم يشكل ليفربول خطورة تذكر على مرمى توتنهام باستثناء تسديدة متقنة من ظهيره ترنت ألكسندر أرنولد أبعدها دراغوسين قبل أن تجتاز خط المرمى (72).

وظن أنصار توتنهام أن فريقهم افتتح التسجيل عندما انفرد دومينيك سولانكي بأليسون، وسدد في شباكه، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الحكم المساعد (في إيه آر) في الدقيقة 76.

بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لتوتنهام عندما مرر سولانكي كرة متقنة باتجاه السويدي لوكاس برغفال الذي تابعها زاحفة داخل الشباك (85).

وأنقذ حارس توتنهام الشاب التشيكي أنتونين كينسكي الذي كان يخوض أول مباراة رسمية له مع توتنهام بعد أن انضم إليه قبل ثلاثة أيام مرماه من هدف أكيد بتصديه لمحاولة المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس في الوقت بدل الضائع.

وكان الفريقان التقيا على الملعب ذاته في شمال لندن، الشهر الماضي، في الدوري المحلي، وخرج ليفربول بفوز كاسح بنتيجة 6-3.