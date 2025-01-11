كأس إنجلترا: فوز سهل لليفربول على فريق من الدرجة الرابعة

أجبر الحارس على صدة صعبة تابعها دانس في الشباك (76)، سدد في القائم (87) ثم سجل أول أهدافه مع ليفربول من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة (90).

استهل ليفربول مشواره في كأس إنجلترا بفوز صريح على ضيفه أكرينغتون ستانلي من الدرجة الرابعة 4-0 السبت ضمن الدور الثالث، في ملعب "أنفيلد" حيث أطلق مدربه الهولندي أرنه سلوت جناحا بعمر السادسة عشر.

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واستفاد سلوت من قدوم صاحب المركز التاسع عشر من بطولة الدرجة الرابعة، لمنح وقت اللعب لبدلائه الاعتياديين على غرار الياباني واتارو إندو، هارفي إليوت أو حتى تايلر مورتون.

وأراح النجم المصري محمد صلاح والهولندي كودي جاكبو، قبل استئناف مباريات الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الـ"ريدز" مراكز الصدارة.

وشارك في المباراة الجناح الأيسر ريو نغوموها الذي استهل مشواره مع ليفربول كلاعب أساسي عن 16 عاما و135 يوما.

ووصل اللاعب المهاري من تشيلسي في أيلول/سبتمبر للعب مع فريق تحت 18 سنة. أشعل الجبهة اليسرى، رغم لجوئه في بعض الأحيان إلى لعب فردي غير مبرر.

وعول ليفربول على بعض لاعبي الخبرة، على غرار البرتغالي ديوغو جوتا، صاحب هدف الافتتاح من هجمة مرتدة (29) أو الظهير الأيمن ترنت ألكسندر-أرنولد الذي سجل الهدف الثاني قبل الاستراحة بتسديدة جميلة من خارج المنطقة (45).

وتابع سلوت تغيير اللاعبين في الشوط الثاني، فدفع بجايدن دانس (18 عاما) والإيطالي فيديريكو كييزا.

ولم يلعب الإيطالي تقريبا منذ قدومه الصيف الماضي من يوفنتوس، بسبب الإصابات وابتعاده عن مستواه.

أجبر الحارس على صدة صعبة تابعها دانس في الشباك (76)، سدد في القائم (87) ثم سجل أول أهدافه مع ليفربول من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة (90).

وأكرم تشيلسي وفادة موريكومب بخمسة أهداف نظيفة بينها ثنائية لكل من توسين ادارابيويو (49 و70) والبرتغالي جواو فيليكس (75 و77) والفرنسي كريستوفر نكونكو (50) بعد أن أهدر الأخير ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 17.

وحقق بليموث أرغايل من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على برنتفورد من الممتازة بهدف وحيد سجله مورغان وايتيكر (82).

وفي أبرز المباريات الأخرى، فاز برايتون على نوريتش سيتي 4-0، ونوتنغهام فوريست على لوتون تاون 2-0، وبورنموث على وست بروميتش ألبيون 5-1، وليستر سيتي على كوينز بارك رينجرز 6-2.