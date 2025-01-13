تأهل ديوكوفيتش وألكاراز وانسحاب ديمتروف من بطولة أستراليا للتنس

بلغ ديوكوفيتش وألكاراز الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، واضطر ديمتروف للانسحاب مبكرا بسبب الإصابة، اليوم.

تأهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز للدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب (تنس) بينما اضطر البلغاري غريغور ديمتروف المصنف العاشر عالميا للانسحاب مبكرا بسبب الإصابة، اليوم الإثنين.

وصعد ديوكوفيتش المصنف السابع عالميا والفائز بلقب أستراليا المفتوحة 10 مرات بعد الفوز على الأميركي نشيش باسافاريدي بنتيجة 4 - 6 و6 - 3 و6 - 4 و6 - 2.

أما ألكاراز المصنف الثالث عالميا والفائز ببطولتي رولان غاروس وويمبلدون في العام الماضي، صعد للدور الثاني هذا العام، بعد التغلب بسهولة على الكازاخي ألكسندر شيفتشينكو بنتيجة 6 - 1 و7 - 5 و6 - 1.

وسيلعب ألكاراز في الدور الثاني ضد الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الذي فاز على التونسي عزيز دوقاز في الدور الأول.

وتأهل أيضا الكندي فيليكس أوغر الياسيم بعد الفوز على الألماني يان لينارد شتروف بنتيجة 6 - 3 و6 - صفر و4 - 6 و6 - 1.

وسيلعب الياسيم المصنف 23 عالميا في الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة ضد الإسباني الآخر أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي فاز على الصيني شانغ غونتشينج.

في المقابل، أصيب البلغاري ديمتروف ليضطر للانسحاب من مواجهة الإيطالي فرانشيسكو باسارو أثناء تقدم الأخير بنتيجة 7 - 5 و2 - 1.

وفي مواجهات أخرى، ودع الأسترالي نيك كيريوس البطولة مبكرا بعد الخسارة أمام البريطاني جاكوب فيرنلي، بينما فاز الفرنسي بنغامين بونزي على البلجيكي ديفيد غوفان، وتغلب البرتغالي غايمي فاريا على الروسي بافل كوتوف.