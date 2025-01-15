كأس فرنسا: مرسيليا وموناكو يودعان من ثمن النهائي

أخفق فريق مرسيليا ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم وموناكو الثالث، بالبقاء في مسابقة الكأس وودعاها من الدور ثمن النهائي بعد خسارتيهما تواليا أمام ليل 2-4 ورينس 1-3 بسيناريو مشابه عبر ركلات الترجيح.

ودّع مرسيليا ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم وموناكو الثالث، مسابقة الكأس من الدور ثمن النهائي بعد خسارتيهما تواليا أمام ليل 2-4 ورينس 1-3 بسيناريو مشابه عبر ركلات الترجيح، مساء أمس الثلاثاء.

وفشل مرسيليا في التقدّم بالمسابقة التي يُعد ثاني أكثر المتوّجين بلقبها (10 مرات) بعد باريس سان جيرمان (15)، وحلّ وصيفا فيها 9 مرات أيضا.

وبعدما كان ليل متقدما حتى الدقيقة 90+6 بهدف الأيسلندي هاكون آرنار هارالدسون (68)، عادل مرسيليا عبر البرازيلي لويس هنريكي في الوقت القاتل، لكنه أهدر ركلة ترجيحية كما البديل الإنجليزي جوناثان رو.

يحتل الفريق الجنوبي المركز الثاني في الدوري بـ36 نقطة خلف سان جيرمان حامل اللقب بسبع نقاط، ويأتي موناكو خلفه بـ31 نقطة.

ولم يتمكن موناكو من بلوغ ربع النهائي، وهو الذي وصل إلى المباراة النهائية 10 مرات آخرها عام 2021، وتوّج باللقب خمس مرات، لكن الأخيرة كانت في 1991.

خرج فريق الإمارة بركلات الترجيح بعد تعادله مع منافسه 1-1 في الوقت الأصلي، إذ سجل له الغاني محمد ساليسو (70) بعد هدف السبق لرينس عبر العاجي سيدريك كيبري (45).

وفاز نيس بصعوبة على باستيا من الدرجة الثانية بهدف وحيد سجله الألماني يوسوفا موكوكو (61).