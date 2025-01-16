تشيلسي يتفاوض مع الرابطة بشأن مخالفات محتملة بالتعاقد مع ويليان وإيتو

يسعى نادي تشيلسي للتوصل إلى تسوية مالية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن ادعاءات حول مدفوعات غير منتظمة جرت ضمن صفقات التعاقد مع البرازيلي ويليان والكاميروني صامويل إيتو في العام 2013.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، كُشف عن المدفوعات محل النزاع خلال عملية بيع النادي في العام 2022 إلى تحالف كليرليك كابيتال الذي يرأسه تود بولي وبهداد إقبالي.

وجرت هذه الصفقات في عهد المالك السابق للنادي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي أجبر على بيع النادي على خلفية العقوبات التي فرضتها عليه الحكومة البريطانية؛ بسبب علاقته بالغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

ومن المعروف أن مثل هذه التسويات، إذا اتُفق عليها، ستكون بديلة لعقوبات رياضية مثل خصم نقاط، مثلما حدث مع إيفرتون ونوتينجهام فورست الموسم الماضي، بعد انتهاكهما لوائح الربحية والاستدامة لرابطة الدوري الإنجليزي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس.

وتردد أن تشيلسي أخطر الرابطة بمجرد الكشف عن المدفوعات غير المنتظمة التي تخص صفقتي ويليان وإيتو، قبل الانتهاء من عملية بيع النادي في أيار/ مايو 2022، ويأمل النادي أن يحصد الآن ثمار هذه الخطوة، حيث كان من المستبعد معرفة ما حدث لولا إبلاغ النادي طواعية، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة المفاوضات بحلول أواخر آذار/ مارس المقبل.