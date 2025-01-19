نابولي يقتنص فوزا مثيرا أمام أتالانتا بالدوري الإيطالي

تغلب نابولي على أتالانتا في لقائهما بالدوري الإيطالي بثلاثة أهداف لهدفين، في قمة لقاءات الجولة الواحدة والعشرين للمسابقة.

اقتنص فريق نابولي فوزا مثيرا على حساب مضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف لهدفين، مساء أمس السبت، على ملعب "غويس" في قمة مواجهات الجولة الواحدة والعشرين للدوري الإيطالي، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب العام.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق ماتيو ريتيغي في الدقيقة 16، ولكن جاء الرد من جانب نادي نابولي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق ماتيو بوليتانو.

ونجح الإسكتلندي سكوت مكتوميناي في تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة 40، ولكن النيجيري أديمولا لوكمان عادل النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 56.

وتمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من منح فريقه التقدم مجددا في الدقيقة 78، بعدما استغل تمريرة عرضية من الكاميروني فرانك زامبو ليسجل الهدف الثالث لفريق نابولي برأسية متقنة.

بهذا الفوز الثمين نجح نادي نابولي في رفع رصيده إلى النقطة 50 في صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد نادي أتالانتا عند النقطة 43 في المركز الثالث.