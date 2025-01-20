بطولة البرتغال: إقالة مدرب بورتو فيتور برونو

بورتو كان قد بدأ مفاوضات مع برونو لفسخ عقده إثر الخسارة أمام جيل فيسنتي 1-3 في الدوري المحلي، وهي الثالثة تواليا للفريق في مختلف المسابقات.

أقيل مدرب بورتو البرتغالي لكرة القدم، فيتور برونو، من منصبه اليوم، الإثنين، بسبب سوء نتائج الفريق، كما أعلن النادي العريق.

وسيحل جوزيه تافاريس بصفة مؤقتة عوضا عن برونو الذي استلم منصبه خلفا لسيرجيو كونسيساو.

وكان مجلس إدارة بورتو بدأ مفاوضات مع برونو لفسخ عقده إثر الخسارة أمام جيل فيسنتي 1-3 في الدوري المحلي، وهي الثالثة تواليا للفريق في مختلف المسابقات.

ويحتل بورتو المركز الثالث في الدوري بفارق 4 نقاط عن سبورتينغ المتصدر.

وكان بنفيكا استغنى عن مدربه الألماني روجر شميدت في آب/ أغسطس الماضي، وكذلك فعل سبورتينغ الذي أقال جواو بيريرا الذي حل عوضا عن روبن أموريم المنتقل إلى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وهي المرة الأولى في التاريخ تقوم الأندية الثلاثة الكبرى في الاستغناء عن مدربها في موسم واحد.