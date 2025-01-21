تشيلسي يتغلب على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

اسْتَرْجَعَ تشيلسي نغمة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بتغلبه على ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف ليوقف سلسلة نتائجه السلبية، ويتقدم للمركز الرابع.

استعاد فريق تشيلسي نغمة انتصاراته الممتاز، بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية لهدف على ملعب "أولد ترافورد"، مساء أمس الاثنين، في ختام منافسات الجولة 22 للمسابقة.

ونجحت كتيبة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في وضع حد لسلسلة النتائج السلبية التي عاناها الفريق على مدى الجولات الخمس الماضية (هزيمتان و3 تعادلات)، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويرتقي للمركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 16 نقطة، بعد تلقيه خسارته الثالثة تواليا والرابعة عشرة هذا الموسم، ليتأزم موقف الفريق في المسابقة بوجوده في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن إبسويتش تاون صاحب المركز الثامن عشر، أحد المراكز المرشحة للهبوط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتتح توسين أدارابيويو التسجيل للبلوز في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتعادل الإيرلندي مات دوهرتي للولفز في الدقيقة 5+45.

وفي الشوط الثاني، نجح الإسباني مارك كوكوريلا في منح تشيلسي التقدم مجددا في الدقيقة 60، بعد أن حول تمريرة زميله كيرنان ديوسبري هول العرضية مباشرة داخل الشباك، قبل أن يختتم نوني مادويكي الثلاثية في الدقيقة 65 برأسية.