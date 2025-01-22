أتالانتا يسحق شتورم غراتس وموناكو يفوز على أستون فيلا

تغلب فريق أتالانتا الإيطالي على شتورم غراتس النمساوي بخماسية، واستعاد موناكو توازنه بالفوز على أستون فيلا الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

ألحق فريق أتالانتا الإيطالي هزيمة ثقيلة بضيفه شتورم غراتس النمساوي، بعد أن أمطر شباكه بخماسية نظيفة، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "غيويس" بمدينة بيرغامو، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

بهذا الفوز عزز الفريق الإيطالي، والذي خسر في الجولة الماضية أمام ريال مدريد الإسباني، فرصه في التأهل المباشر لثمن نهائي البطولة بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

في المقابل، تجمد رصيد شتورم غراتس عند 3 نقاط في المركز 31، وفقد أي فرصة في المنافسة على التأهل قبل جولة أخيرة من ختام مرحلة الدوري بلقاء لايبزيغ في الجولة الثامنة.

موناكو (منصة x)

خماسية أتالانتا حملت توقيع ماتيو ريتيغي والكرواتي ماريو بازاليتش والبلجيكي شارل دي كيتيلار والنيجيري أديمولا لوكمان وماركو بريشيانيني في الدقائق 12، 58 و63 و90 و94.

وعلى ملعب "لويس الثاني"، حقق فريق موناكو فوزا ثمينا على ضيفه أستون فيلا الإنجليزي بهدف دون رد، سجله الإيفواري ويلفريد سينغو.

واستعاد فريق الإمارة توازنه في البطولة القارية في أعقاب خسارتين متتاليتين أمام بنفيكا وآرسنال، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة متقدما للمركز الثالث عشر مؤقتا، بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، في المركز التاسع.