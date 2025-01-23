كيز تُقصي شفيونتيك وتلحق بسابالينكا إلى النهائي ببطولة أستراليا

أقصت الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 19 عالميا، البولندية إيغا شفيونتيك الثانية بالفوز عليها، اليوم، ولحقت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى وحاملة اللقب إلى المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

حققت الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 19 عالميا، المفاجأة وأقصت البولندية إيغا شفيونتيك الثانية بالفوز عليها، اليوم الخميس، 5-7 و6-1 و7-6 (10-8)، لتلحق بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى وحاملة اللقب إلى المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وبعد توقف مشوارها مرتين عند نصف النهائي عامي 2015 و2022، نجحت كيز أخيرا في بلوغ النهائي الأول لها في البطولة الأسترالية والثاني فقط في الغراند سلام، بعد أول عام 2017 في فلاشينغ ميدوز، حين خسرت أمام مواطنتها سلون ستيفنز.

ودخلت شفيونتيك المواجهة مع منافستها الأميركية، وهي لم تخسر أي مجموعة في الأدوار السابقة من هذه النسخة، ولم تتنازل إلا عن 14 شوطا في المباريات الخمس (بينها 7 في مباراة الدور الأول)، لكن الأمور كانت مختلفة، اليوم، ضد كيز التي حققت فوزها الثاني على ابنة الـ23 عاما من أصل ست مواجهات بينهما.

وبذلك، تواصل الأميركية البالغة 27 عاما مشوارها الجيد في بداية هذا الموسم، إذ إن انتصارها على شفيونتيك كان العاشر لها تواليا امتدادا من دورة أديلايد التي أحرزت لقبها، لكنها تصطدم الآن بسابالينكا، الساعية إلى لقبها الثالث تواليا في ملبورن والفائزة في وقت سابق اليوم على الإسبانية باولا بادوسا.

وستكون مواجهة النهائي السادسة بين كيز وسابالينكا التي تتفوق بشكل واضح بواقع أربعة انتصارات، آخرها العام الماضي في الدور الرابع لدورة بكين حين فازت 6-4 و6-3.