لاتسيو الإيطالي أول المتأهلين لثمن نهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريق لاتسيو الإيطالي، وهو أول المتأهلين لثمن نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه على ريال سوسيداد الإسباني بثلاثية لهدف، وتخطى مانشستر يونايتد رينغرز بصعوبة بالغة، ضمن منافسات الجولة السابعة.

ضمن فريق لاتسيو الإيطالي تأهله مباشرة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بالفوز على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس الخميس، على ملعب "أولمبيكو" في الجولة السابعة للمسابقة.

وتقدم فريق العاصمة الإيطالية بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عبر الإسباني ماريو خيلا، قبل أن يضيف ماتيا زاكايني الهدف الثاني في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم اليوناني فالنتين كاستيلانوس ثلاثية أصحاب الأرض برأسية رائعة في الدقيقة 34، قبل أن يقلص أندير بارينتشيا النتيجة لسوسيداد في الدقيقة 83.

وتصدر لاتسيو الدوري الأوروبي برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات، وتعادل ليضمن مقعدا مباشرا في ثمن النهائي، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 10 نقاط في المركز 18.

وعلى ملعب "أولد ترافورد" حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا مثيرا على ضيفه غلاسكو رينغرز الإسكتلندي، بهدفين لواحد.

سجل ثنائية اليونايتد جاك بوتلاند، حارس مرمى الفريق الإسكتلندي، بالخطأ في مرماه، والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقتين 52، و2+90، فيما سجل النيجيري سيريل ديسرس هدف الضيوف بالدقيقة 88.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد رينغرز عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر، بجدول الترتيب العام.

وفي مباريات أخرى، فاز آينتراخت فرانكفورت الألماني على فيرينكفاروسي المجري 2-0، وبالنتيجة نفسها، فاز باوك سالونيكا اليوناني على سلافيا براغ التشيكي، وميتيلاند الدنماركي على مضيفه لودوغوريتس البلغاري.

وتغلب سانت غيلواز البلجيكي على سبورتينغ براغا البرتغالي 2-1، وإلفسبورغ السويدي على نيس الفرنسي 1-0، وبالنتيجة نفسها فاز دواغافا ريغا اللاتفي على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى بشكل مباشر إلى الدور ثمن النهائي، فيما يتنافس أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين على البطاقات الثمانية الأخرى في الأدوار الإقصائية.