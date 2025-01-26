أنشيلوتي يثني على ريال مدريد ومبابي بعد تجاوز عقبة بلد الوليد

أثنى المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على الفريق واللاعب كيليان مبابي، بعد تجاوز عقبة بلد الوليد.

أشاد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بفوز فريقه على بلد الوليد في الدوري الإسباني، مساء أمس السبت، بثلاثة أهداف (هاتريك) حملت توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة التي جرت في ملعب خوسيه ثوريا، إن "المهم هو الفوز بالنقاط. من الواضح أن الفرق في المراكز العليا بالترتيب لديها جودة أكبر، لكن يجب النضال والقتال والتنافس في المباريات جميعها من أجل الفوز".

وأضاف أنه "يمكن التفكير الآن، بعد الفوز، إنها كانت مباراة سهلة، لقد أدار الفريق المباراة بشكل جيد، وتعامل بهدوء في المواقف جميعها، عندما افتتحنا التسجيل أصبحت المباراة أقل تعقيدا".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله إنه "يلعب مبابي بهذه الطريقة منذ فترة طويلة، وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها ثلاثة أهداف، وهو يساهم بقوة، لقد اكتسب وتيرة جيدة، وهذا أمر إيجابي بالنسبة للفريق؛ لأنه يتمتع بكثير من الجودة".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه "نحن بحاجة إلى القليل من التوازن، قدمنا أداءً جيداً في الدوري في الفترة الماضية ولدينا ميزة في هذه اللحظات، لكن المسابقة طويلة جداً، ولا يمكن التفكير في أن الأمر انتهى. لدينا ميزة صغيرة، وآمل أن نغتنمها في المباريات المقبلة".

وتابع "لقد تمكّنا رويدا رويدا من اكتساب الوتيرة، ولدينا ديناميكية جيدة، نحن نتحسن في الجوانب التي أثرت فينا قليلاً في المباريات السابقة وعلينا أن نواصل محاولة التحسن في الجوانب التي أظهرنا ضعفاً فيها".