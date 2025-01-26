ريال مدريد يبتعد 4 نقاط في الصدارة بهاتريك أول لمبابي

حسم مبابي الأمور بعد 12 دقيقة فقط من بداية الشوط الثاني بإضافة الهدف الثاني بالطريقة عينها تقريبا، بعدما سدد من مسافة قريبة إلى يسار هاين..

قاد الدولي الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى الانتصار الرابع تواليا في الدوري الإسباني من بوابة مضيفه بلد الوليد بتسجيله هاتريك الفوز (3-0)، هو الأول له بألوان النادي الملكي، السبت ضمن المرحلة الحادية والعشرين، موسعا الفارق إلى أربع نقاط في الصدارة مع مطارده وجاره أتلتيكو.

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وتابع قائد المنتخب الفرنسي تألقه اللافت في الآونة الأخيرة وسجّل هدفه السادس في آخر أربع مباريات بالدوري وتحديدا منذ عودته من الإصابة في مواجهة إشبيلية نهاية العام الماضي، رافعا غلّته التهديفية في الليغا إلى 15 هدفا في 19 مباراة بفارق هدف واحد خلف مهاجم برشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر ترتيب الهدافين.

ولم يجد فريق العاصمة الإسبانية صعوبة في الظفر بالنقاط الثلاث رغم غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور للإيقاف، رافعا بذلك رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول وبفارق أربع نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد المتعثر أمام ضيفه فياريال (1-1) وبفارق 10 نقاط مؤقتا أمام برشلونة الثالث الذي يستضيف فالنسيا الأحد، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة في المركز الأخير.

وحاول أصحاب الأرض خطف هدف مبكر لإرباك حسابات فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن رأسية المدافع دافيد توريس إثر ركلة ركنية تصدى لها حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا ببراعة قبل أن يشتتها المدافع الألماني أنتونيو روديغر (2).

وتابع البلجيكي تصدياته بإنقاذه لتسديدة أرضية قوية من على مشارف منطقة الجزاء حملت توقيع السنغالي مامادو سيلا (24).

وامتصّ بعد ذلك بطل إسبانيا وأوروبا فورة الفريق المضيف وأحكم سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الأول، فحاول بداية عبر تسديدة أرضية قوية من على مشارف منطقة الجزاء لروديغر، غير أن الإستوني كارل هاين حارس مرمى بلد الوليد حوّلها إلى ركنية (25).

وشن ريال مدريد هجمة منسقة وتبادل الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي والإنجليزي جود بيلينغهام ومبابي كرة عند مشارف المنطقة قبل أن يهيأها الثاني إلى الأخير داخل المنطقة فسددها قوية من مسافة قريبة إلى يسار هاين مفتتحا التسجيل (30).

وحسم مبابي الأمور بعد 12 دقيقة فقط من بداية الشوط الثاني بإضافة الهدف الثاني بالطريقة عينها تقريبا، بعدما سدد من مسافة قريبة إلى يسار هاين، مستفيدا من تمريرة حاسمة للبرازيلي رودريغو بعد تحوّل هجومي سريع.

ومنح أنشيلوتي راحة لعدد من لاعبيه الأساسيين بعد التقدم بثنائية، فأقحم الكرواتي لوكا مودريتش والنمسوي دافيد ألابا والتركي أردا غولر بدلا من داني سيبايوس وراوول أسنسيو وروديغو تواليا، وذلك استعداد لمواجهة بريست الفرنسي في الجولة الأخيرة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وكاد مودريتش المُنفرد يسجل الهدف الثالث بتمريرة متقنة من غولر، لكن كرته مرت بمحاذاة القائم الأيسر (85).

وطرد الحكم بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "فار" لاعب وسط بلد الوليد ماريو مارتين لمخاشنته بيلينغهام داخل المنطقة واحتسب ركلة جزاء ترجمها مبابي بنجاح (90+1).