سينر يهزم زفيريف ويدافع بنجاح عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

هزم اللاعب الإيطالي، يانيك سينر، الألماني ألكسندر زفيريف، ودافع بنجاح عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب (تنس).

توج الإيطالي، يانيك سينر، المصنف الأول على العالم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية، اليوم الأحد، على الألماني ألكسندر زفيريف، بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 و6 - 3.

وهذا هو أول نهائي لبطولة أستراليا المفتوحة يجمع بين المصنفين الأول والثاني على العالم منذ فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الإسباني رافاييل نادال في 2019.

وبات سينر (23 عاما) أصغر لاعب يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مرتين متتاليتين منذ إنجاز جيم كورير في عامي 1992 و1993.

كما فاز اللاعب الإيطالي بلقب أميركا المفتوحة في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد فترة وجيزة من تورطه في قضية تعاطي منشطات، وهي القضية التي لم تصل لنهاية حتى الآن.

وأصبح سينر أول لاعب منذ إنجاز نادال المتمثل في الفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عامي 2005 و2006 ينجح في تكرار فوزه بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في العام التالي.

وحقق سينر فوزه الحادي والعشرين على التوالي منذ أواخر الموسم الماضي، بعدما حرم زفيريف (27 عاما) من التتويج بلقبه الأول في بطولات الجراند سلام عقب خسارته في نهائيين للبطولات الأربع الكبرى.

وصعد زفيريف إلى النهائي عقب انسحاب ديوكوفيتش من مباراتهما في المربع الذهبي بداعي الإصابة في الوقت الذي فاز فيه سينر على الأميركي، بن شيلتون، بثلاث مجموعات متتالية.