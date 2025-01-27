برشلونة يسحق فالنسيا بسبعة أهداف مقابل هدف

أوقف برشلونة نزيف النقاط، وتغلب على فالنسيا بسباعية ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

أوقف فريق برشلونة مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإسباني "لا ليغا" وحقق فوزا ساحقا أمام ضيفه فالنسيا بسبعة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس" في الجولة الـ21 للمسابقة.

الفوز هو الأول للفريق الكاتالوني بعد 4 جولات متتالية تلقى خلالهم خسارتين وتعادلين، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تواصلت معاناة فالنسيا، والذي عاد إلى دوامة النتائج السلبية بعد فوزه في الجولة الماضية على ريال سوسيداد بهدف، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز 19 قبل الأخير.

أنهى "البلوغرانا" الشوط الأول متقدما بخماسية نظيفة، حملت توقيع الهولندي فرينكي دي يونغ، وفيران توريس، والبرازيلي رافينيا، وفيرمين لوبيز (هدفان) في الدقيقة 3، و8، و14، 24، و4+45.

وفي الشوط الثاني، قلص هيوغو ديورو بيراليس الفارق لفالنسيا في الدقيقة 59، قبل أن يسجل الألماني روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 66، واختتم سيزار تاريجا ريكيني مدافع فالنسيا السباعية في الدقيقة 75 بالخطأ في مرماه.

وفي مباريات أخرى، فاز رايو فاليكانو على ضيفه جيرونا 2-1، وخيتافي على مضيفه ريال سوسيداد 3-0، بينما تعادل أتلتيكو بلباو مع ضيفه ليغانيس بدون أهداف.