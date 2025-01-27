بطولة إيطاليا: يوفنتوس يفسخ عقد مدافعه الدولي البرازيلي دانيلو

فسخ فريق يوفنتوس خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم، العقد مع مدافعه الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا بالتراضي.

أعلن نادي يوفنتوس خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه فسخ تعاقده مع مدافعه الدولي البرازيلي دانيلو المرتبط معه منذ العام 2019.

وقال النادي الأكثر تتويجا في إيطاليا في بيان إن "يوفنتوس تورينو يعلن توصله إلى اتفاق مع اللاعب دانيلو لويز دا سيلفا لإنهاء عقده بالتراضي".

وخاض دانيلو البالغ من العمر 33 عامًا، 213 مباراة مع بيانكونيري، وفاز معه بلقب الدوري (2020)، وكأس إيطاليا (2021)، والكأس السوبر الإيطالية (2020)، لكن ظهوره الأخير في الدوري يعود إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث لم يعد المدرب الجديد للسيدة العجوز البرازيلي - الإيطالي تياغو موتا يعتمد عليه وسحب شارة القائد منه.

وأوضح المدافع السابق لبورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من باب الاحترام لقيمي التي قاتلت من أجلها بشدة، قررت أنه لم يعد بإمكاني أن أكون جزءًا من هذا المشروع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أنه من المحتمل أن يعود الدولي البرازيلي (65 مباراة دولية، هدف واحد) إلى بلاده بعد مرور 14 عاما على تركها، حيث من المتوقع انتقاله إلى صفوف فلامنغو.

ومن المقرر أن يتعاقد يوفنتوس مع المدافع البرتغالي ريناتو فيغا، على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي لتعزيز خط الدفاع الذي تأثر كثيرا بغياب قطب دفاعه البرازيلي الآخر غليسون بريمر، بسبب إصابة خطيرة في ركبته اليسرى تعرض لها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وانتهى موسمه على إثرها.

ويحتل يوفنتوس الذي فرط في تقدمه على مضيفه نابولي، السبت، في المرحلة الثانية والعشرين، وخرج خاسرا 1-2، المركز الخامس بفارق 16 نقطة عن الفريق الجنوبي المتصدر.