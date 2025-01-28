يوفنتوس يتعاقد مع مدافع من تشيلسي

انتقل قلب الدفاع البالغ من العمر 21 عاما إلى تشيلسي في الصيف الماضي قادما من بازل السويسري مقابل 14 مليون يورو، علما أنه لعب بألوانه ست مباريات في الدوري الإنجليزي.

تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي مع المدافع البرتغالي ريناتو فيغا قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة من دون إلزامية الشراء، وفقا لما أعلنه بطل إيطاليا 36 مرة في بيان له مساء الإثنين.

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وقال يوفنتوس في بيانه "بلغت قيمة صفقة ريناتو دا بالما فيغا 3.8 ملايين يورو".

وانتقل قلب الدفاع البالغ من العمر 21 عاما إلى تشيلسي في الصيف الماضي قادما من بازل السويسري مقابل 14 مليون يورو، علما أنه لعب بألوانه ست مباريات في الدوري الإنجليزي.

ويُعتبر البرتغالي ثالث صفقة يبرمها فريق "السيدة العجوز" في سوق الانتقالات الشتوي بعد ضمه المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، والمدافع البرتغالي ألبرتو كوستا قادما من فيتوريا غيماريش مقابل 12.5 مليون يورو.

وأنهى يوفنتوس عقد قلب دفاعه وقائده لفترة طويلة البرازيلي دانيلو الإثنين، إفساحا في المجال أمامه للعودة إلى البرازيل حيث يُنتظر التحاقه بفلامينغو.

ويحتل فريق مدينة تورينو الذي ضعف على الصعيد الدفاعي بانتهاء موسم مدافعه البرازيلي غليسون بريمر بسبب الإصابة، المركز الخامس في الدوري مبتعدا بفارق 16 نقطة عن المتصدر نابولي.

وضمِن بلوغ الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بحلوله في المركز السابع عشر بـ12 نقطة قبل مواجهة بنفيكا البرتغالي الأربعاء في الجولة الثامنة والأخيرة للمجموعة الموحدة.