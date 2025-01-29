مونبلييه الفرنسي يتعاقد مع الدولي الجزائري آندي ديلور

تعاقد مونبلييه الفرنسي مع الدولي الجزائري آندي ديلور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء، قادما من صفوف مولودية الجزائر.

أعلن نادي مونبلييه الفرنسي، اليوم الأربعاء، عودة مهاجمه الدولي الجزائري آندي ديلور، إلى صفوفه مجددا بالتعاقد معه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء قادما من صفوف مولودية الجزائر.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه "يستأنف آندي، اليوم، مغامرته في مونبلييه، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من نادي مولودية الجزائر، سيرتدي آندي ديلور الرقم 7، مرحبا بعودتك آندي".

وفي فترته الأولى مع مونبلييه بين عامي 2018 و2021، شارك ديلور في 106 مباريات بمختلف البطولات، حيث سجل 47 هدفا، وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وعقب رحيله عن مونبلييه، انتقل إلى نيس، ثم لصفوف نانت بالإعارة، قبل أن يحط الرحال في الدوري القطري مع فريق أم صلال، لكنه لم يستمر طويلا ليرحل في شباط/ فبراير الماضي، وظل من دون فريق حتى أيلول/ سبتمبر 2024.

وانضم ديلور (33 عاما) إلى المولودية، حاملاً لقب الدوري الجزائري، بداية الموسم الحالي، بعقد لثلاث سنوات، وخاض إجمالي 14 مباراة، إذ سجل 3 أهداف في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

ويحتل مونبلييه المركز السابع عشر في جدول الدوري الفرنسي، بعد مرور 19 مباراة برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في 3 وخسر 12.