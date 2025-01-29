هوميلز يشعر بالألم لرؤية معاناة دورتموند هذا الموسم

أعرب مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، ماتس هوميلز، عن شعوره بالألم لرؤية المعاناة الحالية لناديه السابق بوروسيا دورتموند، الذي يعاني هذا الموسم.

قال مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، ماتس هوميلز، إنه يشعر بالألم لرؤية المعاناة الحالية لناديه السابق بوروسيا دورتموند، الذي يعاني هذا الموسم.

وقال هوميلز لشبكتي (أر تي إل) و(إن تي في) قبل مواجهة فريقه الحالي روما، مع آينتراخت فرانكفورت، غدا الخميس، إنه "من المؤلم رؤية هذا، خاصة لحبي لهذا النادي". ولكنه أضاف أن هناك بعض الأمور التي يمكن توقعها.

وتابع أن "بعض الأزمات لا تتطور في أسابيع قليلة، ولكنها كانت أزمة منذ فترة. أعتقد أننا لاحظنا الآن أن هذا ربما ناتج عن مشاكل كانت موجودة منذ فترة أطول".

ويحتل دورتموند المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية الدوري الألماني (بوندسليغا) وفاز بمباراة واحدة في آخر تسع مباريات خارج أرضه، وهي سلسلة شهدت 6 هزائم. وودع دورتموند منافسات كأس ألمانيا، وعلى الأرجح سيفشل الفريق في التأهل المباشر لدور الـ16.

وأقال دورتموند، مؤخرا، مدربه نوري شاهين، ويعاني الفريق من أجل إيجاد مدرب جديد. وتولى مايك تولبيرغ، المدرب المؤقت، قيادة الفريق في مواجهة فيردر بريمن بالدوري، وسيقود الفريق أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في المباراة التي تقام في وقت لاحق من اليوم بدوري أبطال أوروبا. ولكن هوميلز شدد على ثقته بأن النادي سيجد الحل لمشاكله.

وقال إنه "بالطبع، أتمنى أن يعود كل شيء للطريق الصحيح سريعا".

ولعب هوميلز في دورتموند خلال الفترة من 2009 إلى 2016، ومن 2019 إلى 2024. وترك الفريق بعدما لم يُجَدَّد تعاقده.