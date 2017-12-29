أبناء اللد يستهل المرحلة الثانية بالقدم اليمنى

حقق فريق أبناء اللد، اليوم الجمعة، فوزا خارجيا هاما على عيروني نيشر بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 54 جاء هدف ذاتي بشباك الفريق المضيف ليمنح أبناء اللد الهدف الأول، ثم في الدقيقة 61 أضاف اللاعب فيكتور مرعي الهدف الثاني، وفي الدقيقة 81 حسم اللاعب راز شابيط المباراة بهدف ثالث لصالح الفريق اللداوي.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق اللداوي بمباراته المقبلة هبوعيل تل أبيب يوم 9 كانون الثاني/يناير الوشيك.