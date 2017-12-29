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أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 20:20

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

افترق فريقا أبناء نحف وأخاء عكا، اليوم الجمعة، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب نحف البلدي، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف من عكا بهدف أحرزه اللاعب مهند كيال، وخلال أحداث الشوط الثاني تمكن الفريق النحفاوي من معادلة النتيجة بهدف من توقيع اللاعب محمد نزال.

وبهذا التعادل رفع أبناء نحف رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر حاليا، فيما أصبح برصيد أخاء عكا 8 نقاط وهو يتذيل ترتيب لائحة الدوري.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبناء نحف
#أخاء عكا
#الدرجة الثانية

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

أبناء نحف وأخاء عكا يفترقان بنقطة لكليهما

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