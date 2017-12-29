الوحدة كفر قاسم يتعادل سلبيا أمام م. شعرايم

تعادل فريق الوحدة كفر قاسم، اليوم الجمعة، بمباراته الخارجية أمام مكابي شعرايم بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

ووصل الفريق القسماوي إلى فرص تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أن كافة محاولاته باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع الفريق القسماوي رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل فريق الوحدة كفر قاسم بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل عكا من الدرجة العليا يوم الخميس المقبل، ضمن دور الـ32 من المنافسة على كأس الدولة.