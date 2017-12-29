هـ. إكسال يتخطى الفريق الطيراوي بالوقت القاتل

حقق فريق هبوعيل إكسال، اليوم الجمعة، فوزا بيتيا بشق الأنفس على النادي الرياضي الطيرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب إكسال، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بواسطة لاعبه معمر قراقرة، ثم في الدقيقة 35 أدرك اللاعب ميخائيل كارتيفا هدف التعادل لصالح الفريق الطيراوي.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 أضاف اللاعب دور هليفي الهدف الثاني لصالح هبوعيل إكسال، وفي الدقيقة 62 عاد اللاعب ميخائيل كارتيفا لاقتناص هدف التعادل لصالح الفريق الضيف، وفي الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع حسم اللاعب معمر قراقرة المباراة بهدف ثالث لصالح هبوعيل إكسال.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد الفريق الطيراوي عند 14 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.